Les chocs modérés, tels que les conflits, les crises économiques, les pandémies et les changements climatiques et aussi le manque d’exclusion financière, peuvent rapidement faire basculer des populations dans l’extrême pauvreté. La région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) est particulièrement vulnérable à ces chocs, selon un rapport de la Banque mondiale sur “Pauvreté et Prospérité, voies de sortie de la polycrise” .

Dans la région MENA, près de 7% de la population vit, aujourd’hui, dans l’extrême pauvreté en raison de la fragilité accrue et des conflits contre un taux inférieur à 3 % entre 2000 et 2014. Les chocs économiques, tels que la baisse des prix du pétrole, ont, également, eu un impact significatif sur les économies de la région, aggravant les inégalités préexistantes et exposant les vulnérabilités des systèmes sociaux, politiques et économiques.

“Les familles ont dû puiser dans leurs économies, et l’insécurité alimentaire a augmenté”, constate également le rapport.

Pour atténuer ces effets, il est crucial, selon la même source, de renforcer la résilience des populations en investissant dans l’éducation, les infrastructures et les services de base, ainsi qu’en favorisant une croissance inclusive et durable. Il est, aussi, recommandé de promouvoir l’inclusion financière pour permettre l’accès au crédit, à l’assurance et à d’autres produits financiers qui peuvent aider les ménages et les entreprises à gérer les risques climatiques.

“L’un des principaux objectifs de l’inclusion financière est de renforcer la capacité des ménages à gérer des événements courants mais imprévisibles qui entraînent des dépenses financières.

L’argent mobile en est un exemple : lorsqu’une crise survient, il peut permettre aux ménages de recevoir rapidement des transferts ou des envois de fonds de la part de parents ou de membres de familles de migrants qui vivent à l’étranger “.

De nombreuses personnes exposées à des risques climatiques graves ne sont pas financièrement incluses. “Ces problèmes sont particulièrement fréquents en Afrique subsaharienne et dans les régions du MENA, où près d’un tiers de la population n’a pas accès à des services financiers et où environ une personne sur trois exposée à des phénomènes météorologiques extrêmes, n’a pas de compte financier, y compris d’argent mobile”, selon la même source.

Pour rappel, la Banque mondiale a tablé, dans ses prévisions pour les économies du MENA, sur une croissance modeste dans un contexte d’incertitude croissante. La croissance des pays importateurs de pétrole devrait passer de 3,2 % en 2023 à 2,1 % en 2024, tandis que celle des pays exportateurs de pétrole hors CCG devrait reculer de 3,2 % à 2,7 %.