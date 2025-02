Une délégation de journalistes de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a entamé, depuis lundi, une série de productions journalistiques dans le gouvernorat de Jendouba.

Cette mission, qui s’étend jusqu’au samedi 22 février, fait partie du programme “Focus Régions”, mis en œuvre par l’Agence TAP avec le soutien du Programme d’Appui aux Médias en Tunisie (PAMT2).

Les journalistes de la TAP réaliseront des productions variées, comprenant des couvertures, des reportages de terrain, des interviews, des portraits, des reportages audiovisuels, des enquêtes, etc. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l’information régionale et à promouvoir la proximité avec les citoyens.

Accompagnée de Nabila Zayati, responsable des projets de développement pour la région Méditerranée et Moyen-Orient à l’Agence de presse italienne “ANSA”, l’équipe a rencontré, mardi, le gouverneur de Jendouba, Hichem Hssoumi, en présence du premier délégué du gouvernorat.

Le responsable régional a exprimé la disponibilité des autorités locales et des parties prenantes à faciliter le travail des journalistes pour leur permettre de mener à bien leur mission dans les meilleures conditions possibles, l’objectif étant de couvrir les différentes thématiques de la région, connue par sa diversité et sa richesse, ainsi que de renforcer l’information régionale et de proximité au sein de l’agence.

Cette visite s’efforce également à relayer les préoccupations de la région et à saisir les aspirations des citoyens dans divers secteurs.

Le secteur agricole, le tourisme, l’infrastructure, les ressources hydrauliques et les services publics font partie des thématiques qui bénéficieront d’une couverture.

A rappeler que “Focus régions” (auparavant Zoom sur les Régions) est une initiative lancée par l’Agence Tunis Afrique Presse depuis 2018, et qui a couvert 20 gouvernorats.