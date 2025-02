Express FM annonce la première édition du Business IT Solutions Expo (BITSE), un événement dédié aux solutions technologiques qui transforment les entreprises.

Les 25 et 26 février 2025 à La Cité de la Culture, Tunis, ce salon réunira les principaux éditeurs et intégrateurs de solutions IT, offrant une vitrine unique pour la digitalisation des organisations.

ERP, SIRH, GED, Big Data, cybersécurité, cloud computing… le BITSE mettra en avant les outils et innovations permettant aux entreprises d’optimiser leurs processus, d’améliorer leur performance et d’accélérer leur transformation digitale. Avec plus de 50 exposants et 80 intervenants, les participants découvriront les dernières avancées et tendances du secteur.

Le programme inclut 26 workshops interactifs, 4 panels de discussion et une keynote exclusive, abordant les défis et opportunités de la digitalisation. Ce sera l’occasion pour les professionnels de rencontrer des experts, d’échanger sur les meilleures pratiques et d’identifier les solutions adaptées à leurs besoins.

Le Business IT Solutions Expo 2025 est le rendez-vous incontournable pour les décideurs, DSI, DRH, DAF et tous les acteurs impliqués dans la modernisation des entreprises.

25-26 février 2025

La Cité de la Culture, Tunis

Infos et réservations : www.bitse.tn