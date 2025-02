La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a effectué, mardi 18 février 2025, une visite non annoncée au musée du Bardo, où elle a pris connaissance des conditions de travail et du fonctionnement de ce lieu de mémoire.

Lors de cette visite, la ministre s’est informée des différentes activités proposées, des services offerts au sein du musée, ainsi que des préoccupations du personnel, qu’il s’agisse des employés administratifs ou des techniciens chargés de l’entretien et de la restauration des collections du musée composées notamment de statues, mosaiques et objets archéologiques.

A cette occasion, la ministre a donné ses instructions en vue de renforcer les efforts en matière de maintenance et de propreté, de diversifier les activités, d”enrichir la Boutique du Musée, afin de le rendre plus attractif tout en développant les ressources de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), à l’instar des musées à l’international.

Par ailleurs, elle a appelé à accorder une attention particulière à l’aménagement extérieur, à l’accessibilité et à l’aspect esthétique du hall d’accueil, afin de répondre aux normes internationales d’accessibilité et de créer une nouvelle dynamique dans ce lieu.

La ministre a également souligné l’importance pour tout le personnel du musée d’assumer le devoir national de présenter cet édifice, classé parmi les dix premiers musées du monde, dans toute sa splendeur aux visiteurs tunisiens et étrangers.