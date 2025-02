“Transculturalisme et Francophonie” du poète, romancier, essayiste et universitaire Hédi Bouraoui, est un nouvel ouvrage qui vient d’être publié aux Editions Leaders.

“Ce livre n’est pas constitué d’une thèse développée de A à Z avec son introduction et sa conclusion mais plutôt structuré selon trois livrets indépendants mais qui se font échos et qui tournent autour de ma vie d’écrivain, d’enseignant et de mes recherches/préoccupations de Francophonies plurielles, vécues et étudiées dans plusieurs pays du “village global”.

Tricontinental (Africain, Européen et Nord-Américain), trilingue (l’arabe, le français et l’anglais) et transculturel, Hédi Bouraoui ne cesse d’interpeller en donnant à la francophonie une expression plurielle et mis en exergue ses auteurs, jadis très peu connus.

Cet ouvrage inédit, selon les Editions Leaders, est une traversée croisée, rédigée par Hédi Bouraoui lui-même en récit de vie, évocation d’œuvres et retour sur des moments forts, explorant les dynamiques culturelles et linguistiques qui façonnent la francophonie contemporaine, en s’appuyant sur son expérience personnelle et son parcours académique. L’ouvrage s’adresse à ceux qui s’intéressent aux questions de culture, de langue et d’identité dans le monde francophone.

Né à Sfax (1932), Hédi Bouraoui a a suivi un cursus universitaire dans plus d’un pays. Après une maîtrise en littérature anglaise et américaine à Indiana University, et un doctorat en littérature française, anglaise, américaine et italienne à Cornell University, New-York, il a assumé le poste de Professeur à l’Université York, Ontario, Canada, où il occupa après plusieurs fonctions administratives et finit par être nommé “Ecrivain en Résidence à Vie”.

Ecrivain prolifique, il a publié 28 recueils de poésie, 3 livres de “Narratoèmes” (Nouveau Genre qu’il a créée), 16 romans dont 9 ont été traduits en italien, anglais, allemand, 12 livres d’Essais. Sa poésie a été traduite en plusieurs langues dont l’Arabe, le Bulgare, le Macédonien, le Chinois…

Son œuvre remporta plusieurs prix dont le Comar d’Or pour “La Pharaone”, le Grand Prix de la Ville de Sfax pour “Retour à Thyna”, le Meilleur ouvrage d’Erudition de l’année décerné par l’APFUCC (Association des Professeurs de Français des Universités et des Collèges du Canada) pour “Transpoétique: Eloge du Nomadisme”.