Le directeur du site immobilier « Mubawab.tn » a souligné qu’il y a une demande accrue sur les biens immobiliers en Tunisie, malgré la hausse de 5% des prix d’achat enregistrée entre 2023 et 2024 et l’évolution des prix de la location.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’agence TAP, sur la hausse des prix de logement et du rôle du secteur privé en présence du vice-président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers, Jalel Mezzou, le responsable du site a rappelé que les données officielles sur l’activité de construction restent insuffisantes. Et d’ajouter qu’entre 2023 et 2024 les prix de location ont accusé eux aussi une hausse de 7,27% à titre annuel.

Le portail immobilier s’emploie à contrôler le mouvement de l’offre à travers la communication avec les promoteurs immobiliers et les agents immobiliers dont le nombre s’élève à environ 400 partenaires.

Manque de données et manque de culture immobilière

Gharbi a estimé qu’il y a un manque de données officielles sur l’immobilier, surtout en ce qui concerne le mouvement de la construction, des unités préfabriquées et d’autres données à travers lesquelles le marché peut être prospecté.

En plus, Il n’existe pas de données permettant d’analyser les causes sous-jacentes de la stagnation du marché immobilier tunisien à l’heure actuelle.

En réponse à la question liée à la vision du client sur les prix offerts par le portail, l’orateur a noté que les prix négociés sont ceux du marché immobilier, institués par des agents et des promoteurs immobiliers, et que le client les considère élevés en raison de la baisse de son pouvoir d’achat, surtout que tous les matériaux enregistrent une hausse et qu’il n’y a pas d’équilibre entre sa capacité financière et les besoins de logement qu’il recherche.

Il a fait observer que le citoyen tunisien cherche des sites de logement qui répondent à toutes les exigences, à l’instar des conditions de vie adéquates, l’aide sociale, l’éducation, la santé et les transports, ce qui a un impact sur les prix plus élevés.