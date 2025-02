Le vendredi 28 février 2025, à partir de 15H00, les vingt quatre gouvernorats du pays vibreront au rythme d’un large choix de concerts de musique, marquant ainsi la préouverture de la 23ème édition du Festival de la Chanson Tunisienne (FCT), qui se déroulera officiellement du 8 au 11 mars 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi, c’est ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse tenue mardi matin au Théâtre des jeunes créateurs pour dévoiler les détails de la programmation de cette nouvelle édition placée sous le slogan “La Tunisie chante” .

Les concerts Open-Mic auront lieu sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis ainsi que dans les grandes places de diverses régions, et seront animés par les conservatoires de musique sous les auspices de la direction de la musique et de la danse, en partenariat avec les délégations régionales aux affaires culturelles.

Une rencontre le 6 mars prochain à Ennejma Ezzahra, sera consacrée, avant le démarrage du FCT, à l’examen de l’avenir de la chanson tunisienne avec la participation de nombreux artistes, compositeurs et arrangeurs.

Le programme du festival qui sera ouvert par le psychodrame musical “Imagine” de l’artiste Karim Thlibi, comprend trois compétitions : “Les chansons” avec 13 œuvres en lice, “Maâzoufets” (compositions instrumentales) avec 10 œuvres, et “Interprétation individuelle libre” avec trois voix en course, sachant que les participants ont été sélectionnés parmi 149 candidatures.

La participation aux compétitions ne se limite pas aux jeunes talents, mais elle est ouverte également à des artistes bien connus de la scène tunisienne et arabe, dont notamment le chanteur Chokri Bouzayen qui participe à la compétition “Chansons” avec une chanson écrite par Hatem Guizani et interprétée et composée par lui-même.

En dévoilant les invités d’honneur de cette édition, qui ont marqué de leur empreinte les débuts du festival fondé en 1986, il a annoncé que les artistes Najet Attia et Nawel Ghachem participeront aux soirées de présentation des compétitions les 9 et 10 mars, tandis que l’artiste Nabiha Karaouli clôturera l’événement en compagnie de l’orchestre symphonique dirigé par Mohamed Bouslama ; L’orchestre qui accompagnera les différents candidats aux trois compétitions, sera sous la direction de Youssef Belhani.

Quant aux prix, ils seront de 40 mille dinars pour le “Microphone d’Or”, 30 mille dinars pour le “Microphone d’Argent” , et de 20 mille dinars pour le “Microphone de Bronze”. Pour le prix des “Maâzoufets”, il sera de 10 mille dinars, alors que 5 mille dinars seront remis à la meilleure interprétation. Le prix du public est de 8 mille dinars.

Dans le but de promouvoir la culture d’évaluation et de critique, selon l’expression de Tahar Guizani, une rencontre de bilan “le Festival et après ?” aura lieu le 13 mars et sera ouverte à des recommandations visant à baliser la voie pour les prochaines éditions.

Le visuel de l’affiche officielle réalisée par l’artiste et designer Bader Klidi à travers une technique mixte alliant photomontage et peinture numérique, montre une jeune fille, en tenue traditionnelle et jouant du luth (oud) sur l’avenue Habib Bourguiba, lieu historique et mythique de Tunis, a mentionné Tahar Guizani, en raison de sa forte symbolique socio-culturelle.