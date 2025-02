L’Assemblée des Représentants du Peuple(ARP) a tenu, mardi, 18 février 2025, une séance plénière pour adresser cinq questions orales au Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Soufiane Tekaya, au sujet des zones touristiques sinistrées lesquelles sont désormais dans une situation catastrophique.

Lors de cette séance, le ministre du Tourisme a présenté quelques indicateurs relatifs à l’activité touristique pour la saison 2024/2025, ainsi que les principaux axes stratégiques de son département dans le domaine de valorisation du tourisme intérieur, en particulier, le tourisme écologique, culturel et alternatif, ainsi que le développement du système de formation touristique.

En réponse aux questions des députés qui lui ont été adressées lors de la séance, Tekaya a évoqué les mesures prises pour consolider le tourisme dans le gouvernorat de Gafsa, précisant l’engagement de son ministère à examiner tous les dossiers techniques des projets visant à améliorer le cadre touristique dans la région. Et de poursuivre qu’un accord a été conclu entre les autorités, les investisseurs dans la région et la société civile pour fixer les journées dédiées à l’investissement, et ce, du 7 au 9 mai 2025 .

Il a, également, souligné que plusieurs banques et investisseurs à l’échelle nationale, régionale et locale ont exprimé leur volonté d’investir dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat dans la région de Gafsa.

En ce qui concerne les zones touristiques sinistrées, le ministre a souligné que certaines régions font face à des problèmes fonciers, tandis que d’autres projets ont été suspendus en raison de difficultés économiques. Il a indiqué que la zone touristique Zouarâa (gouvernorat de Béja) sera bientôt opérationnelle après la résolution des problèmes fonciers.