Les grandes orientations de la stratégie tunisienne de l’industrie et l’innovation reposent sur l’appui de la recherche et du développement technologique, le renforcement de la coopération entre les universités et les entreprises industrielles et le développement de l’infrastructure industrielle et technologique, selon la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub dont les propos sont rapportés mardi, sur Facebook.

Elles visent à drainer les investissements directs étrangers, à allèger les procédures administratives, à soutenir les PME et à améliorer la qualité et la productivité, a précisé la ministre au Caire (Egypte) lors de la conférence et du 8ème salon sur l’énergie « Egypt Energy Show : EGYPES », tenue sur le le thème « Construire un avenir énergétique sûr et durable ».

D’après la même source, Chiboub a également, souligné que “le choix stratégique de l’Etat tunisien a contribué à la relance du secteur industriel, considéré aujourd’hui comme un moteur essentiel de la croissance économique”.

“La Tunisie a réussi à jeter les bases de l’industrie des composants automobiles, dont les exportations sont destinées à l’Europe, de celle de composants aéronautiques, ainsi que de l’industrie agro-alimentaire et des industries pharmaceutiques…”, a-t-elle ajouté.

Pour la ministre, le pays a su renforcer la résilience du secteur industriel face aux fluctuations mondiales, grâce à la stratégie adoptée, laquelle repose sur les partenariats avec les pays de l’Union européenne, tout en renforçant le coopération tripartite avec l’Algérie et l’Italie. Elle a notamment , cité le projet d’interconnexion électrique entre les deux pays, dont la mise en service est prévue d’ici fin 2028 notant que ces initiatives visent à garantir un approvisionnement énergétique plus sûr et durable, tout en favorisant les échanges d’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Il convient de noter que le salon “EGYPES”, réunit, selon la même source, plus de 500 exposants représentants des sociétés actives dans le domaine du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et de la technologie, et accueille environ 47 mille visiteurs venant de divers pays du monde.