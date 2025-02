L’Espérance Sportive de Tunis a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en décrochant, dimanche 16 février 2025, sa septième Supercoupe de Tunisie. Opposés au Stade Tunisien, vainqueur de la Coupe nationale, les Sang et Or se sont imposés 2-0 au stade Hamadi Agrebi de Radès, confirmant leur suprématie sur le football tunisien.

La rencontre, engagée dès les premières minutes, a basculé en seconde période grâce aux réalisations d’Elias Mokwana (59e) et de Youcef Belaïli (84e). Si les Stadistes ont tenté de résister, ils se sont heurtés à une formation espérantiste bien en place et redoutablement efficace.

Une première période disputée mais stérile

Dès l’entame, les deux équipes affichent leurs ambitions. Adem Arous manque une occasion précoce (3e), suivi d’une réplique immédiate de Youcef Belaïli, dont la frappe fuit le cadre (4e). Malgré des tentatives de part et d’autre, avec Khalil Guennichi (20e) pour l’EST et Yousouf Touré (30e) pour le ST, le score reste vierge.

Le duel prend une tournure tactique au fil des minutes. Le trio stadiste Mugisha-Touré-Saafi verrouille les espaces, freinant les offensives adverses tout en cherchant à exploiter les contres avec Bilel Mejri et Mohamed Rayane Smaali. Pourtant, c’est bien l’Espérance qui passe tout proche d’ouvrir le score avant la pause : Achraf Jabri trouve Youcef Belaïli, qui marque (45e), mais la VAR annule son but pour hors-jeu.

L’Espérance accélère et assomme son adversaire

En seconde période, les Sang et Or haussent le ton. Leur pressing intense porte ses fruits à la 59e minute : Belaïli, en meneur d’orchestre, lance Jabri qui délivre un caviar à Mokwana. L’ailier sud-africain ne tremble pas et fusille Dekhili pour ouvrir le score.

Dos au mur, le Stade Tunisien tente de réagir. L’entraîneur Maher Kanzari opte pour un jeu résolument offensif avec les entrées de Sadok Kaddida et Khalil Ayari (62e). Mais la défense espérantiste, renforcée par Koussay Smiri, verrouille parfaitement sa surface.

Les Stadistes laissent des espaces, et l’EST en profite pour porter l’estocade. À la 84e minute, Belaïli réalise une percée sur le flanc gauche et décoche une frappe imparable, scellant la victoire des siens. Avec cette septième Supercoupe, l’Espérance de Tunis assoit son règne sur le football tunisien et envoie un message fort avant les prochaines échéances.