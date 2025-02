La première usine de papier minéral en Tunisie est officiellement entrée en production dans la zone industrielle de Hajeb El Ayoun, dans le gouvernorat de Kairouan, avec des investissements initiaux d’environ 15 millions de dinars.

Sur 8 hectares et dans 20 000 m² couvert les équipements nécessaires ont été installés et mis en marche de production .

Le directeur de l’usine, Hichem Bouguila, a précisé dans une déclaration à l’Agence TAP que l’usine a démarré avec une capacité de production de 10 mille tonnes de papier minéral, laquelle devrait augmenter à 20 mille tonnes d’ici la fin de l’année en cours.

Première initiative du genre en Tunisie et en Afrique du Nord, le projet génère pour le moment 60 emplois, avec une prévision d’atteindre 200 emplois sur une période de trois ans, a-t-il indiqué.

Le papier minéral, fabriqué principalement à partir de résidus de marbre et d’autres matériaux, se distingue par ses qualités écologiques, il consomme peu d’eau, est biodégradable, recyclable, et imperméable à l’eau et aux huiles. Il peut être utilisé dans divers domaines tels que la fabrication de livres, de papiers peints, l’emballage, ainsi que pour les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

Ce projet vise à répondre aux besoins croissants du marché national en papier et carton, tout en réduisant la dépendance aux importations de papier et pâte à papier, qui ont coûté environ 1370 millions de dinars en 2024, selon les données de l’Institut national de la statistique.

L’usine prévoit également de s’ouvrir à plusieurs marchés étrangers, notamment en Algérie et en Europe, où des demandes ont déjà été formulées par des investisseurs, a ajouté, Bouguila.

De son côté, le délégué de Hajeb El Ayoun, Amine Bousofara, a souligné que ce projet représente une contribution majeure pour une région qui souffre d’un manque d’opportunités d’emploi, et incitera l’implantation d’autres unités industrielles dans cette zone.

Celle-ci bénéficie de nombreux avantages, tels que sa proximité avec la route nationale n°3, le projet d’autoroute Tunis-Djelma et la ligne ferroviaire.