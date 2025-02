Un open studio de l’artiste plasticien et réalisateur Fredj Moussa, en résidence artistique depuis le 6 janvier dernier, donnera à voir du 14 au 20 février 2025 à l’espace Le 32bis à Tunis (lieu hybride et alternatif de recherche, de création et d’exposition) le résultat de son projet de recherche-création “Barbary” où il utilise le cinéma et la sculpture pour explorer les questions de représentation à travers le prisme du mythe.

Les costumes qu’il crée à partir de tissus teintés naturellement visent à offrir de nouvelles interprétations et à déconstruire la littérature occidentale, qui a longtemps servi de prisme façonnant la perception du Maghreb et de son appellation historique de “Barbary”.

Son projet plastique et cinématographique revisite des figures et motifs issus de la littérature occidentale qui ont contribué à forger une vision fantasmée de la région. En réinvestissant des formes de narration traditionnelles, “Barbary” invite à une réflexion sur le rôle du cinéma dans la construction du regard.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2018, Fredj Moussa, ancien résident du Fresnoy-Studio national des arts contemporains à Tourcoing en France (2021-2023) et de la villa Médicis à Rome (2024), il crée des œuvres qui mêlent films et sculptures servant à la fois de costumes et de décors.

Son travail artistique a été exposé notamment à la manifestation artistique annuelle La Nuit Blanche à Paris, dans des galeries d’art contemporain aux USA, en Turquie, Belgique, Espagne… Ses films ont été sélectionnés dans des festivals internationaux. Finaliste du prix Studio Collector dans le cadre du Festival Photo Days à la Maison Européenne de la Photographie (MEP) à Paris en 2022, il reçoit le prix CIFRA à Loop Fair Barcelona en 2023.