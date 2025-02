Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a pris part aux réunions du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), tenues dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Il a, à ce propos, discuté des sujets liés à l’activation des institutions à caractère économique et de développement, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Cité dans un communiqué, Mohamed Ali Nafti a mis l’accent sur l’engagement de la Tunisie en faveur de la ZLECAf, réaffirmant la volonté de parachever la mise en place des structures de cette institution moderne.

Cette institution, a-t-il dit, constitue un pilier fondamental pour l’édification de la nouvelle Afrique sur des bases solides fondées sur l’intégration économique, l’investissement, le commerce intra-africain et le développement durable.

Le ministre souligné, en outre, la nécessité de poursuivre les concertations entre les États membres afin d’assurer la réalisation de l’accord visant à établir la zone de libre-échange.

Il a plaidé en faveur des mécanismes de soutien financier, de développement du commerce numérique et des instruments d’arbitrage pour assurer un environnement d’investissement stable.

Mohamed Ali Nafti a de surcroit évoqué l’importance de la mise en place d’un mécanisme financier indépendant à l’échelle continentale pour faire face aux défis économiques mondiaux et réduire la dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales.

Le ministre souligne, à cet effet, la contribution active de la Tunisie à l’édification d’un système financier durable et indépendant au profit du continent, dans le but de réaliser les objectifs de l’Agenda 2063 et de soutenir les efforts africains communs en ce sens.