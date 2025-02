La Tunisie franchit un cap décisif dans son développement technologique avec l’arrivée officielle de la 5G. Plus qu’une simple avancée technique, ce tournant promet de révolutionner l’accès à Internet, d’accélérer l’innovation et d’impulser une nouvelle dynamique à l’économie numérique du pays.

L’annonce a été faite lors d’un événement exclusif, réunissant les médias et les experts du secteur pour dévoiler l’impact de cette technologie sur divers domaines: entrepreneuriat, éducation, services intelligents et divertissement. Cette rencontre a également permis de détailler les bénéfices du réseau 5G.

Une révolution au service de la transformation digitale

M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a souligné l’importance stratégique de ce lancement :

« Le lancement du réseau 5G n’est pas simplement un développement du réseau de télécommunications, c’est une étape stratégique vers l’avenir. Cette nouvelle génération de technologies ne signifie pas seulement des vitesses plus élevées ou un temps de réponse plus court, elle est la clé d’une économie numérique plus compétitive, et d’une société plus connectée et avancée. Aujourd’hui, nous ne dévoilons pas seulement un nouveau réseau, mais une plateforme qui permet aux créateurs et les startups, d’accéder à des nouvelles possibilités illimitées. Et surtout, cette réalisation est inspirée par les gens, par leurs besoins et leurs aspirations, et par les rêves qui peuvent être réalisés grâce à la technologie. »

Pour incarner cette transformation, Ooredoo a choisi un message fédérateur : « Tunisie plus forte, Tunisie en développement ». Plus qu’un slogan, cette initiative met en avant une vision tournée vers l’humain, en soulignant comment la 5G transformera concrètement le quotidien des Tunisiens.

Fix Jdid 5G : une nouvelle dimension de l’Internet

Dans le cadre de ce déploiement, Ooredoo a présenté Fix Jdid 5G, une innovation dédiée aux particuliers et aux professionnels. Cette nouvelle offre garantit des vitesses ultra-rapides et une stabilité inédite, faisant de la 5G un atout incontournable pour une connectivité performante à la maison et au bureau.

Avec ce lancement, la Tunisie rejoint la dynamique mondiale du très haut débit mobile. La 5G ouvre ainsi la porte à une ère où la technologie devient un moteur clé du développement économique et social, en offrant des perspectives inédites pour les entreprises, les créateurs et l’ensemble des citoyens.