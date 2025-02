Dans un Post sur son compte Linkedin, Mansoor Al-Khater CEO Ooredoo Tunisie, a souligné qu’avec le lancement imminent de la 5G en Tunisie, il est essentiel de comprendre que cette technologie va bien au-delà d’une simple amélioration des performances en streaming ou en gaming. Véritable révolution, elle promet de transformer plusieurs secteurs économiques, générant de nouvelles opportunités et stimulant l’innovation.

Une infrastructure au service de la transformation

Grâce à la 5G et à la fibre optique, la Tunisie pourra accélérer son développement numérique en favorisant l’émergence de solutions innovantes :

Santé : La chirurgie à distance assistée par robot et le suivi en temps réel des patients deviendront accessibles, notamment dans les régions rurales.

: La chirurgie à distance assistée par robot et le suivi en temps réel des patients deviendront accessibles, notamment dans les régions rurales. Agriculture intelligente : L’IoT et l’IA permettront aux agriculteurs d’optimiser les ressources et d’augmenter les rendements, à l’image des modèles développés au Japon et aux Pays-Bas.

: L’IoT et l’IA permettront aux agriculteurs d’optimiser les ressources et d’augmenter les rendements, à l’image des modèles développés au Japon et aux Pays-Bas. Industrie 4.0 : L’automatisation des usines, la maintenance prédictive et l’optimisation des chaînes de production renforceront la compétitivité industrielle.

: L’automatisation des usines, la maintenance prédictive et l’optimisation des chaînes de production renforceront la compétitivité industrielle. Transport et villes intelligentes : La communication V2X facilitera la gestion du trafic et jettera les bases de la mobilité autonome.

: La communication V2X facilitera la gestion du trafic et jettera les bases de la mobilité autonome. Énergie : Les réseaux électriques intelligents permettront de réduire le gaspillage et d’intégrer efficacement les énergies renouvelables.

: Les réseaux électriques intelligents permettront de réduire le gaspillage et d’intégrer efficacement les énergies renouvelables. Sécurité publique : Une connectivité prioritaire pour les services d’urgence et des systèmes de surveillance basés sur l’IA amélioreront la gestion des crises.

Une vision pour une Tunisie connectée

Plus qu’une avancée technologique, la 5G constitue le socle d’un nouvel écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat. Son succès dépendra d’une collaboration entre les pouvoirs publics, les startups et les entreprises. Ooredoo Tunisie entend jouer un rôle clé dans cette transformation en soutenant les initiatives qui façonneront un avenir plus intelligent et plus connecté. La révolution 5G ne fait que commencer, et la Tunisie est prête à en tirer parti.