Le Théâtre de l’Opéra-Cité de la Culture Chedly Klibi propose pour la deuxième moitié du mois de février, trois soirées musicales différentes.

La première aura lieu le 21 février 2025 avec le spectacle “Zakharef 25” du compositeur Mohamed Garfi, avec la participation de Noureddine Béji, Asma Ben Ahmed, Hassen Doss, et comme invité d’honneur le célèbre violoniste Béchir Selmi. Ce spectacle s’inscrit dans la continuité du projet musical “Zakharef arabiya” lancé à l’été 1993, pour rendre hommage dans une version 2025 à tous ceux qui ont enrichi la musique arabe par leurs compositions.

Après une première représentation le 4 janvier dernier, le concert “La Nuit des Chefs” proposera un second rendez-vous le 25 du mois à la salle de l’Opéra, réunissant les chefs d’orchestre Chadi Garfi, Mohamed Makni, Fadi Ben Othman et Mohamed Rouatbi. Le maestro irakien Raad Khalaf sera l’invité d’honneur de cette soirée musicale pour présenter certaines de ses compositions, une première en Tunisie et au Maghreb. Le maestro algérien Lotfi Saidi participera également à au concert qui proposera une sélection d’œuvres musicales tunisiennes et algériennes qui seront interprétées en version orchestrale.

Le 26 février, la salle de l’opéra accueillera le spectacle “Fi Bahr Ettoubou” (immersion dans les modes), s’inscrivant dans le cadre des concerts périodiques de Beit al-malouf. Ce concert sera animé par l’artiste tunisien Sofien Zaidi et l’artiste marocain Ahmed Marbouh, accompagnés par l’ensemble musical de Beit al-malouf, sous la direction du musicien et maestro Makram Ansari.