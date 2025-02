Les travaux de la treizième Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique, organisée par l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) sous le thème “L’impact de la culture sur le développement social et économique” ont démarré mercredi matin à Djeddah (Arabie saoudite).

Dans son allocution, la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a souligné le rôle essentiel de la culture en tant que levier du développement durable et de l’épanouissement des sociétés et des peuples.

Elle a également mis l’accent sur l’engagement de la Tunisie dans la réalisation de nombreux projets culturels d’envergure dont notamment la création du Centre international des arts de la calligraphie “Iqra”, une initiative lancée par le président Kais Saied pour promouvoir la calligraphie, la poursuite des projets de restauration de plusieurs de ses monuments islamiques, tels que la mosquée Okba Ibn Nafaa à Kairouan et la mosquée Zitouna à Tunis outre ses efforts en vue d’inscrire des éléments de son patrimoine sur les listes représentatives du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’humanité, dont la récente proposition d’inscription du “village Sidi Bou Said : hub d’inspiration culturelle et spirituelle en Méditerranée”.

La ministre a, par ailleurs, souligné l’importance de s’engager activement dans l’économie créative (économie orange), à travers des productions culturelles et artistiques créatives et innovantes, en veillant à assurer leur promotion et leur commercialisation, tout en faisant la promotion des pays islamiques en tant que destinations culturelles et touristiques privilégiées.

En marge de la séance inaugurale, Amina Srarfi a eu un entretien avec le ministre saoudien de la Culture, le prince Badr bin Abdullah ben Farhan Al Saoud, au sujet du renforcement de la coopération culturelle dans divers domaines, notamment la restauration et la préservation des monuments historiques, la production cinématographique et l’échange de participations dans des événements culturels dans les deux pays. Lors de cet entretien, un accord-cadre a été signé portant notamment sur le renforcement des échanges entre les institutions culturelles relevant des deux ministères.