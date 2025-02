La Plateforme Electronique Unique des Chèques « Tunichéque » entrée en service, le 2 février 2025, a permis à ce jour l’inscription de 93 mille personnes, le traitement de 10 mille chèques et la réception de 930 réclamations et interrogations, a annoncé le directeur général des paiements et de l’inclusion financière à la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Nizar Chaddad.

Lors de la rencontre « 90 minutes avec L’IACE » organisée, mercredi, sur le thème « La nouvelle plateforme des chèques : vers un meilleur avenir des moyens de paiement ? », Chaddad a souligné que la plateforme liée à 23 systèmes d’information de banques, de la Poste Tunisienne et de la BCT, se veut une passerelle permettant l’échange des données en toute sécurité, évoquant l’éventuelle interconnexion en temps réel dans une seconde phase.

Il a rappelé que la plateforme qui s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n°41-2024 promulguée, le 2 août 2024, offre plusieurs avantages en faveur des entreprises dont notamment l’identification des chèques frauduleux et la disponibilité du solde.

Le responsable a, par ailleurs, rappelé que l’économie tunisienne est basée sur le Cash avec un volume de BMC (Billets et monnaies en circulation) estimé à plus de 22 milliards de dinars et un taux d’inclusion financière qui ne dépasse pas les 40%.

Par contre, précise encore le responsable, la Tunisie compte une population très jeune , un grand nombre de téléphones mobiles et un potentiel d’innovation technologique et financière important, d’où l’idée du développement d’une vision quinquennale visant la digitalisation des services de paiement afin de développer l’inclusion financière et favoriser le D-cashing.

Cette vision repose sur plusieurs projets portant entre autres sur la révision du cadre réglementaire et organisationnel du domaine de paiement, le développement de l’infrastructure technique, l’intensification des services de paiement numériques et le développement de l’éducation financière.

Il a, par ailleurs, rappelé que le processus de digitalisation a débuté durant la pandémie de Covid-19 avec le paiement mobile, puis le portefeuille électronique (wallet) à travers lequel 5 millions d’opérations ont été effectuées, en 2024.

La loi N° 41-2024, promulguée le 2 août 2024, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce et portant, principalement, sur la nouvelle réglementation des chèques, est entrée en vigueur à partir du 2 février 2025. Cette loi introduit des changements majeurs dans la gestion et la régulation des chèques en Tunisie, outre la création d’une Plateforme Electronique Unique des Chèques qui est entrée en service officiellement, le 2 février 2025.

La BCT a publié, le 31 janvier 2025, une circulaire fixant les obligations et les procédures applicables au gestionnaire, aux adhérents et aux utilisateurs de la Plateforme Electronique Unique des Chèques.

Cette circulaire a pour objectif de fournir des règles claires pour assurer l’adhésion équitable des institutions autorisées et l’accès universel des utilisateurs et de délimiter les responsabilités des différentes parties prenantes et les rapports entre les intervenants, indique la BCT.

Elle vise aussi à définir les mécanismes de contrôle et d’assurance pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé de la plateforme dont l’adhésion est obligatoire pour toutes les banques et l’Office National des Postes.

Outre la consultation des informations liées aux comptes, la plateforme permet d’effectuer les opérations de réservation des chèques. Elle entend centraliser et standardiser notamment les opérations de consultation et de réservation des montants des chèques, permettant une gestion plus efficace et sécurisée.