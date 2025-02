Emploi et formation : le ministre plaide pour une synergie public-privé

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a appelé mardi toutes les entreprises économiques à adhérer aux efforts de l’état visant à impulser l’emploi et le recrutement.

Il souligné dans une déclaration à la TAP, en marge de sa visite de travail au gouvernorat de Bizerte que toutes les structures de l’état y compris celles de l’emploi et de la formation professionnelle ont mis à profit toutes les capacités et les moyens adéquats permettant la réhabilitation des ressources humaines à travers la formation et ce, dans le cadre de la complémentarité entre les secteurs publics et privés.

Chaouad a affirmé que le secteur privé joue un rôle important et assume pleinement sa responsabilité en matière d’emploi de la main d’œuvre spécialisée, en favorisant les meilleures conditions au niveau des salaires, signalant que le renforcement de la productivité et la compétitivité des entreprises économiques figurent parmi les mécanismes qui seront insérés dans le code du travail.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a précisé que sa visite dans le gouvernorat de Bizerte s’inscrit dans le cadre du suivi de l’avancement des projets de la formation professionnelle au niveau de l’initiative individuelle ou privée et de la régularisation en urgence des problématiques et des insuffisances liées à l’infrastructure, la logistique et les ressources humaines dans tous les espaces de la formation.

Accompagné du gouverneur de Bizerte Salem Ben Yaacoub, le ministre s’est rendu au centre de la fille rurale au bureau d’emploi et du travail indépendant à Sejnane, annonçant que le centre aura pour appellation “centre économique et social de Sejnane”, outre la restructuration de ces centres afin qu’ils soient adaptés aux besoins des différentes spécialités demandées dans la région, dont notamment l’agriculture.

Dans la délégation de Mateur, le ministre a pris connaissance des divers espaces d’apprentissage et de formation professionnelle, recommandant d’accélérer la maintenance des équipements au service de l’intérêt supérieur des apprenants en ce qui concerne le logement et la subsistance.