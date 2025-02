Le département de français de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba (FLAHM) organise du 13 au 15 février 2025 un colloque international et pluridisciplinaire intitulé “Le rire entre “kitschisation” et “artialisation” en hommage au penseur et romancier franco-tchèque Milan Kundera, l’un des grands romanciers du 20ème siècle, pour qui le rire est avant tout un catalyseur de réflexions sur le monde et l’être humain.

L’organisation de ce colloque tente, selon l’argumentaire, de rassembler les derniers travaux qui ont été consacrés au rire (notamment en anthropologie et en philosophie) et de voir comment la littérature française et les littératures francophones l’exploitent pour mettre en lumière d’autres pistes de recherche non encore envisagées.

C’est aussi l’occasion de s’interroger sur les pouvoirs du rire : que peut faire en effet le rire ? Les réflexions sont portées sur les pouvoirs qui manipulent le rire, ses fonctions et cet idéal esthétique qui s’appelle le “kitsch”, un mot allemand qui est apparu au milieu du XIXe siècle avec le mouvement romantique et qui s’est ensuite répandu dans toutes les langues : la « kitschisation » du rire. Le rire est-il désormais condamné à exclure de son champ de vision tout ce que l’existence humaine a d’essentiellement inacceptable? D’un autre côté, l’introduire en tant que composante d’une esthétique reviendrait à le présenter comme une forme d’art, d’où son « artialisation ». Et donc, le rire est-il transformé par une mouvance qui en fait un art ? et dans quelle mesure et à quelles fins le rire suscite-t-il la créativité dans les domaines artistiques ?.

Pour répondre à ces axes de réflexion, des chercheurs, universitaires, écrivains et spécialistes en philosophie, anthropologie, sociologie, psychologie, littérature, linguistique, caricature et arts, en provenance de plusieurs pays notamment de France, de Belgique, de Russie, de Roumanie, d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de la Tunisie, prennent part au colloque en hommage à Milan Kundera dont l’œuvre se situe au croisement de la littérature, de la philosophie, de l’ontologie et de l’art.

La clôture sera marquée par une table ronde réunissant le réalisateur Ibrahim Ltaief, les caricaturistes Taoufik Omrane et Lotfi Ben Sassi, ainsi que la psychologue et art-thérapeute Emna Guermazi et la psychologue Naouel Bouhouch, pour discuter de l’effet du rire, en particulier dans les arts visuels, la psychologie et la thérapie par le rire.