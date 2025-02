Les chiffres de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) au 31 décembre 2024 confirment une progression modérée mais constante du marché financier tunisien. Avec une hausse de 3,2 % du revenu global des sociétés cotées, atteignant 25,1 milliards de dinars contre 24,3 milliards en 2023, l’année écoulée a été marquée par une amélioration des performances pour une majorité d’entreprises.

Une croissance inégale selon les secteurs

Sur les 71 sociétés cotées ayant publié leurs indicateurs, 53 affichent une progression de leurs revenus cumulés. Cette tendance positive s’accompagne toutefois de disparités sectorielles. En effet, les 20 entreprises du Tunindex20 – qui regroupent les principales capitalisations boursières – concentrent à elles seules 62 % du revenu global, soit 15,5 milliards de dinars, en légère augmentation de 1 %.

Les plus fortes progressions

Parmi les sociétés ayant enregistré des performances notables :

ATB (+9,79 %), Attijari Bank (+9,77 %), Euro-Cycles (+9,54 %), SAH (+9,52 %) affichent une dynamique de croissance soutenue.

La BIAT (+5,99 %), Amen Bank (+5,07 %) et Délice Holding (+4,28 %) confirment leur solidité sur le marché.

En revanche, certaines entreprises accusent un recul de leurs revenus:

Sotuver (-38,38 %) et One Tech Holding (-4,97 %), PGH (-3,76 %) ont enregistré des baisses notables, impactant la performance globale du marché.

Perspectives et défis pour 2025

Si la tendance générale reste positive, le ralentissement de la croissance du Tunindex20 souligne la nécessité d’une relance plus dynamique, notamment dans les secteurs industriels et technologiques. La diversification des investissements et l’adaptation aux nouvelles tendances économiques seront des leviers clés pour maintenir une trajectoire ascendante en 2025.

En conclusion, malgré un environnement économique incertain, la Bourse de Tunis montre des signes de résilience, portés par des performances contrastées mais globalement encourageantes.

Evolution du revenu global des 20 sociétés du Tunindex 20