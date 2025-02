Le projet de développement agricole et rural autour des lacs collinaires (DARAL 2) a été lancé, lundi. Il porte sur la gestion intégrée et durable des ressources naturelles autour des lacs collinaires dans les Gouvernorats de Kasserine, Jendouba et Siliana. Sa finalité est de contribuer à l’adaptation aux changements climatiques et à l’amélioration des conditions de vie des habitants dans ces régions.

Financé par la Banque Allemande pour le développement et la reconstruction (KFW) et l’Union européenne, moyennant une subvention d’une valeur totale estimée à 38 millions d’euros (l’équivalent de 125,5 millions de dinars), “ce projet vise à appuyer le développement durable, grâce à des actions permettant d’assurer une bonne gestion des ressources naturelles”, a indiqué Mohamed Chamseddine Harrabi, responsable à la Direction générale de développement et de préservation des terres agricoles au ministère de l’Agriculture.

Intervenant lors d’une rencontre, organisée à Tunis, Harrabi a ajouté que ce projet permettra d’appuyer les communautés locales, dans le but de présenter des plans d’aménagement et de développement territorial intégrés afin d’impulser le développement dans les régions concernées.

“DARAL 2” qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement et de préservation des terres agricoles, adoptée par le ministère de l’Agriculture à l’horizon 2050, se poursuivra jusqu’en 2029.

D’après le responsable, une première phase de ce projet a permis de réaliser des travaux de préservation des eaux et des sols sur une superficie d’environ 1.500 hectares, de mettre en place trois réseaux d’eau d’irrigation et d’aménager 52 km de pistes rurales…

De son côté, le directeur des études et le coordinateur du projet “DARAl 2”, Faouzi Balti, a affirmé que cette initiative ne manquera pas de renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique et d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que les services de base dans les régions ciblées.