Tunisie : un printemps 2025 plus chaud et sec selon les prévisions de l’INM

Les températures devraient être supérieures aux normales saisonnières sur l’ensemble du pays, avec une probabilité élevée, au cours de la période Février-Mars-Avril 2025, d’après le Bulletin de prévision saisonnière publié, lundi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les prévisions saisonnières montrent que les températures moyennes normales (Février-Mars-Avril) varieront entre 11,5 et 14°C dans le nord et le centre et entre 14°C et 17°C dans le sud. Les températures les plus basses seront enregistrées dans les hauteurs de l’ouest, atteignant 9,5°C à la station de Thala.

S’agissant des tendances pour les précipitations, les modèles climatiques ne montrent pas de tendance claire sur une grande partie du territoire. Toutefois, des conditions plus sèches que la normale semblent probables, avec une faible possibilité, sur le nord et le sud du pays pour la période février-mars-avril 2025.

La carte des normales de précipitations (février-mars-avril), établie sur la période de référence 1991-2020, montre une répartition inégale des précipitations. Le cumul varie, ainsi, entre 5 et 15 mm dans le sud, 15 et 35 mm dans le centre et entre 35 et 85 mm dans le nord pour atteindre 95 mm dans l’extrême nord-ouest (station de Tabarka).