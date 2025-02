La secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargée des sociétés communautaires Hasna Jiballah a indiqué que les sociétés communautaires constituent un modèle de développement économique et un choix national, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle social de l’état et de l’inclusion socio-économique au profit de tous les Tunisiens sans exception en vue de créer des opportunités d’emploi et d’encourager l’initiative privée.

A l’ouverture d’une rencontre scientifique sur les sociétés communautaires, organisée par la compagnie des comptables de Tunisie, tenue jeudi à Tunis ayant pour thème ” les sociétés communautaires, un affluent du développement durable et de l’économie économique et solidaire et le rôle du comptable dans l’encadrement et l’accompagnement des promoteurs” que la concrétisation de ces objectifs requiert des facteurs appropriés, dont l’activation du rôle des comptables.

Elle a indiqué que le décret-loi relatif à la création des sociétés communautaires comprend dans son chapitre 3 portant sur les règles de fonctionnement, 11 articles sur le rôle du comptable dans la société communautaire qui reflètent son importance dans la réalisation de la justice sociale, la transparence des transactions financières de la société et sa protection pour renforcer le développement de la société, sa stabilité et sa pérennité.

De son côté le président du conseil national de la compagnie des comptables de Tunisie Nader Haj Fraj a exprimé la disposition de son organisme à soutenir les efforts de l’état visant à impulser le rythme de création des sociétés communautaires, soulignant le rôle du comptable spécialisé dans ce genre de sociétés.

Au cours de cette journée, des interventions ont été présentées sur le cadre juridique et législatif des sociétés communautaires et les avantages fiscaux.