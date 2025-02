La Tunisie s’apprête à connaître un temps instable ce week-end. Des nuages parfois denses apporteront des pluies éparses, localement orageuses et parfois intenses, notamment dans le nord et les régions est du pays. Le reste du territoire connaîtra un ciel plus variable avec des passages nuageux.

Le vent soufflera du secteur nord dans le nord et le centre, et du secteur ouest dans le sud. Il sera fort à relativement fort près des côtes est, et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera agitée sur les côtes est et moutonneuse dans le nord.

Les températures maximales seront généralement comprises entre 12 et 16°C, et avoisineront les 10°C sur les hauteurs ouest.