Les huitièmes Journées Nationales Voix et Parole des Orthophonistes se dérouleront les 15 et 16 février à Monastir.

Organisé par l’Association Voix et Parole, cet événement scientifique réunira des experts pour discuter des dernières avancées thérapeutiques en orthophonie et des approches visant à améliorer les aptitudes de communication des patients.

Dans une déclaration, ce vendredi, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Takoua Missaoui, orthophoniste et secrétaire générale adjointe de l’Association, a souligné que ces journées représentent une opportunité majeure pour échanger sur des problématiques telles que le retard de la parole chez les enfants, un problème fréquent en Tunisie pouvant entraîner des troubles comme la déficience auditive ou le retard de croissance. A ce propos, elle a estimé judicieux de garantir une prise en charge précoce par les parents et les professionnels.

Le programme des Journées comprend des ateliers théoriques et pratiques focalisé sur les troubles de la voix, la déficience auditive, les thérapies par la musique, la prothèse cochléaire, ainsi que sur l’intégration scolaire et les difficultés d’apprentissage.

Fondée en 2017, l’Association Voix et Parole œuvre dans les domaines scientifique, éducatif et social. Elle organise des campagnes de sensibilisation, des formations pour les professionnels de l’audition et de l’orthophonie, ainsi que des consultations gratuites assurées par des médecins spécialistes. Elle s’engage également dans la recherche et le suivi scientifique des patients.