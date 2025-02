Une rencontre d’affaires B2B tuniso-Turque se tiendra, le 13 février courant, au Technopole de Monastir, au profit des professionnels du textile.

Organisée à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain et MÜSİAD, une association turque regroupant des industriels et des entrepreneurs, cette rencontre offre l’occasion d’établir des partenariats stratégiques, d’échanger sur les opportunités du secteur textile et d’établir des contacts avec la délégation turque, indique le TABC.

Il s’agit pour les professionnels du secteur, selon le Conseil, de booster leur réseau et de développer les collaborations internationales.