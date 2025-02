Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, l’ambassadeur du Vatican à Tunis, Kurian Mathew Vayalunkal, en présence de l’archevêque de Tunis, Nicolas Lhernould.

Cette rencontre a permis de saluer les excellentes relations diplomatiques entre la Tunisie et le Vatican, ainsi que l’engagement tunisien en faveur de la tolérance et de la coexistence pacifique.

Selon un communiqué, le ministre a mis l’accent sur toute l’importance que la Tunisie attache à la promotion des valeurs de tolérance, de compréhension et de coexistence pacifique entre les différentes religions monothéistes présentes dans le pays. Il a également réaffirmé l’engagement des autorités tunisiennes à garantir des conditions favorables au bon fonctionnement des institutions religieuses et éducatives de l’Église catholique en Tunisie.

Le chef de la diplomatie a par ailleurs salué le rôle du Vatican dans les efforts internationaux visant à mettre fin au génocide subi par le peuple palestinien et à atténuer ses souffrances quotidiennes.

De son côté, l’ambassadeur Kurian Mathew Vayalunkal a exprimé sa gratitude pour l’attention et le soutien constants dont bénéficie la communauté chrétienne en Tunisie, tant de la part de l’État que de la population tunisienne. Il a également salué le rôle actif de la Tunisie dans la promotion des valeurs de paix, de solidarité et de tolérance au double plan national et international.