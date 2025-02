Stratégiquement lié au projet sous-marin d’interconnexion électrique Elmed entre la Tunisie et l’Italie, un hub d’innovation énergétique, dénommé officiellement “la Terna Innovation Zone” a été lancé en grande pompe, le 29 janvier, à Tunis.

Le groupe italien Terna, co-propriétaire avec la STEG (Tunisie) du câble sous marin Elmed est chargé de la gestion du hub.

Objectif : renforcer, selon les autorités tunisiennes, l’écosystème tunisien de l’énergie et de l’innovation. Il s’agit également de stimuler l’innovation et la formation d’une nouvelle génération de compétences dans le secteur énergétique tunisien.

La Terna Innovation Zone servira à la fois de laboratoire d’innovation et d’incubateur de startups, offrant aux entrepreneurs tunisiens un accès aux compétences et aux ressources du réseau mondial de Terna. Dès février, une “call for startups” sera lancée, suivie d’un programme de développement pour les jeunes entreprises actives dans les secteurs de l’énergie et du numérique.

L’initiative met aussi l’accent sur la formation des ingénieurs et techniciens via des partenariats avec les universités locales. Le but est de doter la Tunisie des capacités techniques nécessaires pour gérer un réseau électrique modernisé, en phase avec l’essor des énergies renouvelables et des interconnexions électriques transcontinentales.

Le lancement de la Terna Innovation Zone intervient dans un contexte stratégique pour la Tunisie. Le pays s’apprête à accueillir, d’ici 2027, Elmed, un projet d’interconnexion avec un financement estimé à plus de 900 millions $, dont 284 millions $ assurée par la partie tunisienne.

Cette infrastructure, qui comprend un câble sous-marin de 220 km, vise à renforcer la capacité d’exportation de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables tunisiennes et à intégrer le pays au marché européen de l’électricité.

