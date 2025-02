L’artiste peintre français installé à Tunis Bernard Roth expose “Voir et penser une autre façon de rêver” du 7 au 23 février 2025, à la Galerie Saladin à Sidi Bou Saïd.

Le vernissage est prévu, ce vendredi 7 février, à partir de 16h30, a annoncé la Galerie présentant un artiste qui sculpte le bois et la rouille en des œuvres poétiques et passe de la figuration à l’abstraction minérale.

Cet artiste alsacien installé à Tunis est inspiré notamment par le sculpteur, peintre et graphiste suisse Alberto Giacometti (1901-1966) qui est considéré comme l’une des figures majeures de la sculpture moderne.

Fondateur du collectif “AP’ART”, Bernard Roth expose et s’engage dans des actions caritatives. Ses créations, entre force et épure, témoignent d’un regard sensible sur le monde.

Il est auteur d’une exposition personnelle à Saint-Louis (France) organisée en 2018.

Entre 2020 et 2024, il a participé des expositions caritatives à la Marsa dont une exposition au profit des Enfants de la Lune, au Palais Essaada (2022) et une autre au profit de l’Association pour la protection des enfants autistes (APPAI), au Lycée Gustave Flaubert.

En 2024, il a exposé à la Marsa Art Moderne et Contemporain Marsa Enchères présenté au mois de Ramadan.