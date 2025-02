Le suivi de l’avancement des travaux de restauration des remparts de la médina de Kairouan a été à l’ordre du jour d’une séance de travail présidée, le mardi 4 février 2025 au siège de l’Inspection régionale du patrimoine du centre-ouest à Kairouan, par le directeur général de l’Institut National du Patrimoine (INP) Tarek Baccouche en présence notamment de l’expert auprès de l’UNESCO, Thierry Joffroy, architecte, directeur de recherche à l’Ecole d’architecture de Grenoble et président du Centre international de la construction en terre (CRAterre).

A la suite de l’effondrement, le 16 décembre 2023, d’une partie des remparts historiques de la médina de Kairouan, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988, le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial, a lancé une mission technique menée par Thierry Joffroy, expert en architecture en terre, ayant collaboré avec de nombreux partenaires sur des projets dans plus de 45 pays.

Une mission de terrain s’est déroulée du 28 avril au 3 mai 2024 à Kairouan, en présence de représentants de l’Institut National du Patrimoine, afin de procéder à une évaluation technique des dommages causés par l’effondrement et de déterminer les interventions nécessaires pour la stabilisation et la réhabilitation des remparts.

Le rapport de cette mission présente une analyse détaillée des dégâts et propose des recommandations pour la restauration de la section effondrée, ainsi que pour la réhabilitation et la préservation des autres parties des remparts. Les propositions comportent également des mesures préventives visant à éviter de futurs effondrements et à assurer la conservation à long terme de ce patrimoine historique.