Le programme de la 23ème édition du Festival de la chanson tunisienne, prévue du 8 au 11 mars 2025, a été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège du ministère des Affaires Culturelles.

Présidée par la ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi, la séance a eu lieu en présence du directeur du festival, l’artiste Tarek Guizani ainsi que les directeurs des institutions partenaires, à savoir l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), le Théâtre de l’Opéra de Tunis (TOT), le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, et l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) et la Direction de la musique et de la danse.

A cette occasion, la ministre a pris connaissance des derniers préparatifs d’odore technique, logistique et financier pour cette édition 2025, indique un communiqué de son département publié dans l’après-midi. Elle a notamment souligné l’importance de prendre en considération la qualité de la chanson au niveau de la parole, de la composition, l’interprétation et l’arrangement, indique la même source.

La coordination entre la direction du festival et les divers départements concernés pour faire réussir cette édition était au coeur de la réunion au cours de laquelle la ministre a également recommandé d’élargir la participation vers d’autres acteurs culturels dans le pays en impliquant les divers créateurs et porteurs de projets.

La réussite du festival est à même de contribuer à la réhabilitation de la chanson tunisienne et à la préservation de sa spécificité, a noté la ministre.

Placée sous le slogan “Tunis Chante”, la 23ème édition du festival de la chanson tunisienne aura lieu au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture. En cette édition 2025 qui coïncidera avec le Ramadan, tous les spectacles et programme parallèle du festival se dérouleront la nuit, après la rupture du jeûne.

Le festival est ouvert aux poètes, compositeurs, arrangeurs et interprètes. Il propose deux compétition sachant que chaque artiste a la possibilité de participer aux deux compétitions : une compétition est dédiée à la chanson tunisienne et l’autre compétition est consacrée nouveaux genres musicaux.

Pour ce qui est de la compétition de la chanson tunisienne, la participation est ouverte aux chansons diffusées depuis le 1er janvier 2024 aussi bien que les projets de chansons en cours de réalisation. Chaque chanson est d’une durée qui ne dépasse pas les 4 minutes.

La compétition des nouveaux genres musicaux est dédiée aux nouvelles expressions artistiques qui coïncident avec la spécificité de la tradition musicale en Tunisie (Rap, Hip-hop, RnB et toutes les formes de fusion).

L’état des lieux de la chanson tunisienne et sa diffusion à grande échelle est le thème d’un colloque scientifique de deux jours qui sera organisé à l’occasion du fetival avec la participation des divers intervenants dans le secteur musical (poètes, interprètes, compositeurs..).