Le Forum des entrepreneurs tunisiens et algériens organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest, se poursuit, mardi à la ville du Kef dans le cadre de la commémoration du 67ème anniversaire des événements tragiques de Sakiet Sidi Youssef (8 février 1958).

Cette rencontre constitue un espace d’échanges sur des questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, au développement des échanges commerciaux et à l’amélioration du niveau de vie des habitants des zones frontalière.

Les débats se sont focalisés sur plusieurs thèmes liés à l’accroissement des opportunités de partenariat et d’échanges commerciaux entre les deux pays, au développement du tourisme et des régions frontalières, ainsi qu’à la recherche d’une approche commune pour pénétrer le marché prometteur de l’Afrique subsaharienne.

L’évènement a également permis d’avoir meilleur aperçu sur rôle de la Banque maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur (BMICE), que les autorités économiques tunisiennes cherchent à impliquer dans le financement de projets économiques dans de nombreux secteurs liés à la sécurité alimentaire et au renforcement de l’intégration maghrébine.

A cet égard, le directeur général de la BMICE, Faouzi Mosbah Bokhzam indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que la Tunisie a reçu la part la plus significative des financements fournis par la banque depuis 2018, (55 millions de dollars), soit 59% des financements accordés aux pays du Maghreb.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest, Chérif Lachnani, a souligné à la TAP que cette rencontre des hommes d’affaires tunisiens et algériens servirait à établir une feuille de route regroupant toutes les parties prenantes du système d’échanges et de complémentarité économique.

Il a formulé l’espoir de voir l’intégration économique souhaitée jouer un rôle clé dans l’accès aux marchés africains prometteurs, en s’appuyant sur les mécanismes disponibles tels que le système de commerce libre continental, ou le marché commun de l’Est et du Sud de l’Afrique.

Ceci est d’autant plausible, a-t-il insisté, que les deux accords continentaux adoptés à cet effet offrent des exonérations et des facilités diverses concernant l’unification des efforts dans la logistique du transport terrestre.