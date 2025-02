L’amendement relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM) de la Convention d’Aarhus entrera en vigueur le 20 avril prochain, suite à sa ratification par l’Ukraine, a annoncé la CEE-ONU. Ce texte vise à renforcer la participation du public aux décisions concernant la dissémination et la mise sur le marché des OGM, en garantissant plus de transparence et d’inclusivité dans le processus décisionnel.

Avec cette adoption, les 33 parties ayant ratifié l’amendement, dont l’Union européenne, ainsi que les futurs adhérents, devront intégrer des mécanismes efficaces de consultation publique sur les OGM. Cette avancée intervient alors que la culture de semences génétiquement modifiées connaît une expansion mondiale, représentant aujourd’hui environ 13 % des terres agricoles, soit plus de 3,4 milliards d’hectares.

La dissémination des OGM soulève des préoccupations en matière de santé publique et de biodiversité, notamment en raison de l’augmentation de l’usage des pesticides et herbicides. L’amendement s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de transition vers une économie verte, en soutenant les objectifs de développement durable et en renforçant le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

Cette entrée en vigueur marque une avancée majeure pour la démocratie environnementale, selon la Secrétaire exécutive de la CEE-ONU, Tatiana Molcean, qui appelle les autres États à ratifier cet amendement pour une meilleure gouvernance des OGM à l’échelle internationale.