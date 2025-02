L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) annonce mardi, avoir organisé une visite de travail pour les responsables de la société française « Armatures Savoyardes », Adel El MEEZI et Chokri DAHECH qui souhaitent créer une unité de fabrication et fourniture d’armatures sur mesure en Tunisie.

Cette visite s’inscrit “dans le cadre de son programme promotionnel et de développement des investissements responsables et à forte valeur ajoutée dans les secteurs porteurs et les activités novatrices et dans l’orientation d’encourager la Diaspora à investir en Tunisie”.

Le programme s’est déroulé les 29 et 30 janvier 2025, avec les principaux intervenants concernés. Lors d’une réunion avec Jalel Tebib, Directeur Général de FIPA-Tunisia, les représentants de ladite société ont confirmé leur intérêt pour la Tunisie comme site favorable pour le développement de leurs affaires et leurs projets d’investissement et ce pour conquérir des nouveaux marchés européens ou africains.

Pour sa part, Tebib a présenté le rôle de FIPA dans l’accompagnement et l’assistance des entreprises ainsi que le climat d’affaires et d’investissement et le savoir-faire dont dispose les compétences nationales qui ont fait de la Tunisie un pays très compétitif pour ce type de projet.