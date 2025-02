Les blocages entravant la réalisation d’une série de projets publics programmés dans le gouvernorat de Gabès, ont été levés au cours des derniers mois.

De ce fait, la région connaît présentement la mise en œuvre de plusieurs projets, dont notamment, celui du renforcement des fondations et de réparation des structures et bâtiments de l’hôpital universitaire de Gabès, un projet retardé depuis 2019.

Il permettra une capacité de fonctionnement optimal et des conditions de travail probantes dans cet établissement hospitalier majeur.

Le gouvernorat de Gabès connait également la reconstruction de l’hôpital local de la Nouvelle-Matmata pour un coût de 17 millions de dinars, la réalisation de la première tranche du Palais des Finances pour un montant de 11 MD et la réfection du restaurant universitaire Omar ibn al-Khattâb, pour un coût de 5,2 MD.

Par ailleurs, la construction du siège du commissariat régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors est en cours de réalisation pour un montant de 3,3 MD, outre l’extension du siège de l’Université de Gabès pour des fonds d’une valeur de 1,9 MD et la construction du Centre national de la Médecine et des Sciences du Sport pour un coût de 1,5 MD.

De même, les travaux de construction du complexe de l’enfance à El Hamma devraient bientôt démarrer, en outre de la finalisation du projet de réhabilitation du Centre de Camping et de Vacances de Zarat.

Récemment, la construction du village artisanal à Métouia, d’une valeur de 1,3 MD, composé de 19 ateliers d’artisanat traditionnel vient d’être également parachevée.