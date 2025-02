Des spécialistes en nutrition ont souligné samedi, au cours d’une journée de sensibilisation organisée par la cité des sciences à Tunis en partenariat avec le ministère de la santé intitulée “le rôle de l’alimentation dans la prévention du cancer”, l’importance de consommer des aliments sains et équilibrés et d’éviter le tabagisme pour réduire les risques des maladies cancéreuses.

Au cours de cette journée, organisée à l’occasion de célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui correspond au 4 février de chaque année, la cheffe de service du département de la formation et de l’information à l’institut Zouhair Kallel de nutrition et des technologies alimentaires Chiraz Béji, a indiqué que l’alimentation saine et équilibrée joue un rôle fondamental dans le renforcement de l’immunité des patients, précisant que 40 pc des maladies cancéreuses provoquent des problèmes de malnutrition favorisant l’apparition d’inflammations et complications au niveau de l’appareil digestif et des risques de dénutrition.

Elle a précisé que les recommandations nutritionnelles liées à la prévention des maladies cancéreuses consistent en la consommation des poissons bleus, des légumes, des fruits, du lait fermenté tout en évitant les viandes rouges, les produits industriels et riches en matières grasses et en sucre.

Béji a ajouté que le régime alimentaire ancestral, inspiré des saveurs traditionnelles de la Méditerranée à l’instar de la Tunisie, permet d’éviter les maladies chroniques et cancéreuses, à condition qu’il ne contienne pas d’ingrédients riches en matière grasse.

De son côté, la spécialiste en pneumologie à l’hôpital Abderrahmen Mami à l’Ariana Hanen Smadhi a affirmé que le tabagisme est à l’origine de plusieurs maladies cancéreuses, en particulier le cancer des poumons qui constitue l’une des causes principales de mortalité chez les hommes et le troisième en terme d’incidence et de mortalité par cancer chez la femme.

Elle a souligné l’importance du dépistage précoce du cancer du sein en cas d’apparition de symptômes (toux permanentes, manque d’appétit, fatigue excessive et perte de poids) notant la nécessité de consulter chez le médecin de famille ou à l’hôpital Abderrahmen Mami

Et d’ajouter: “le dépistage précoce a prouvé son efficacité dans la lutte contre tous types de cancer et permet de réduire les coûts du traitement”.

A noter que cette journée de sensibilisation qui a été organisée dans le cadre de la programmation annuelle de la cité des sciences, par l’institut national de nutrition, l’organisation des scouts tunisiens et l’organisation de l’UNICEF comprend une série de conférences scientifiques sur les maladies cancéreuses, leurs causes et l’importance de la prévention et de la sensibilisation.