Tunis, le 31 janvier 2025 – Porsche Centre Tunis, acteur clé du marché automobile haut de gamme en Tunisie, annonce l’ouverture officielle de son showroom entièrement rénové, prévu pour le 31 janvier 2025 à La Goulette. Cette transformation majeure incarne l’engagement de Porsche à offrir à ses clients une expérience unique et personnalisée, dans un cadre moderne qui reflète les valeurs de la marque : performance, innovation et passion.

2007-2025 : 18 Ans d’Innovation et de Leadership

Depuis son lancement en Tunisie en 2007, Porsche a marqué de son empreinte l’industrie automobile tunisienne. En 2012, l’ouverture du Porsche Centre Tunis a permis à la marque d’offrir à ses clients un point de contact exclusif. En 2019, Porsche devient la première marque à commercialiser l’hybride rechargeable en Tunisie, une avancée significative dans l’adoption de technologies respectueuses de l’environnement. En 2021, Porsche fait encore un pas vers l’avenir avec l’immatriculation de la première voiture 100% électrique en Tunisie, la Porsche Taycan. Aujourd’hui, 2025 marque l’aboutissement de cette vision avec l’inauguration de son showroom rénové, qui redéfinit l’expérience client.

Un Showroom Réinventé pour une Expérience Client Unique

Le nouveau showroom du Porsche Centre Tunis ne se contente pas d’être un simple espace de vente, il offre une véritable immersion dans l’univers Porsche, réinventé selon la dernière charte de la marque pour offrir une expérience complète axée sur l’interaction, la personnalisation et le bien-être. Ce lieu propose des espaces dédiés, notamment à la voiture électrique, aux équipements Tequipment, ainsi qu’un espace de détente et de rencontre pour les passionnés, le Carrera Café. Le Porsche Centre Tunis intègre également des technologies de pointe pour optimiser l’expérience client, telles que les Digital Price Tags pour des informations en temps réel, la Salle de Configuration pour une personnalisation approfondie, le Configurateur de Voiture Interactif en 3D pour une expérience immersive, et la Digital Retail Remote Control App qui facilite l’interaction et l’accès à des contenus explicatifs.

Les Félicitations de Porsche Middle East

Lors de cette conférence de presse, les dirigeants de Porsche Middle East, notamment le CEO Dr. Manfred Braeuni, le directeur du développement Ralph Uhlmann, et le directeur marketing Markus Peter, ont félicité Ennakl Automobiles pour son engagement à travers la rénovation du Porsche Centre Tunis. Ce centre non seulement répond aux standards de la marque Porsche, mais offre également une expérience inédite et de haute gamme pour les clients en Tunisie.

Une Expérience au Cœur de la Passion Porsche

Avec l’ouverture de ce nouveau showroom, Porsche Centre Tunis fait le pari de l’innovation et de la personnalisation. Chaque visiteur pourra non seulement découvrir les derniers modèles de la marque, mais aussi vivre une expérience enrichissante, allant au-delà de la simple acquisition d’un véhicule. Grâce à des outils numériques avancés et des espaces dédiés à la personnalisation, chaque client peut créer la Porsche de ses rêves, tout en profitant d’une atmosphère propice à la créativité et à l’échange.

Conclusion

Porsche Centre Tunis poursuit son développement en Tunisie, toujours plus proche de ses clients et toujours plus fidèle à son héritage d’excellence. L’ouverture de ce showroom rénové marque un tournant dans l’histoire de la marque en Tunisie, offrant une expérience totalement immersive et moderne. Ce nouveau lieu de rencontre et de découverte reflète l’essence même de Porsche : la performance, l’innovation, le design et, surtout, la passion.

Rendez-vous au Porsche Centre Tunis à La Goulette pour découvrir ce nouvel espace et vivre l’expérience Porsche comme jamais auparavant.