Dans le cadre d’une visite de travail effectuée samedi dans le gouvernorat de Sfax, la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a pris connaissance de l’action culturelle dans la région et des principaux projets culturels en cours.

Lors de sa visite elle s’est rendue au complexe culturel Mohamed Jamoussi, où elle a échangé avec plusieurs intellectuels et acteurs culturels de la région sur leurs attentes, ainsi que sur divers projets proposés.

A cette occasion, la ministre a pris connaissance des principales interventions menées pour la valorisation et la réhabilitation du musée archéologique de Sfax et de Dar Jallouli, ainsi que du dossier de candidature de la ville de Sfax pour son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Par ailleurs, elle s’est informée de l’avancement du projet de construction du nouveau siège de la délégation régionale, situé à proximité du complexe culturel Mohamed Jamoussi. Ce projet, dont le coût est estimé à deux millions de dinars, s’étendra sur une superficie de 900 mètres carrés couverts. Dans ce contexte, le directeur des bâtiments et des affaires foncières au ministère des affaires culturelles Sofiene Mnaja a indiqué à l’agence Tap que le concours d’architecture pour le nouveau siège de la délégation régionale aux affaires culturelles de Sfax a été clôturé et que la prochaine étape consistera à lancer les études techniques, avant d’engager l’appel d’offres et entamer les travaux dans les plus brefs délais.

Dans une déclaration à la presse, la ministre des affaires culturelles a mentionné que les festivals seront repensés selon une nouvelle approche, en accord avec l’esprit de l’art, qu’il s’agisse de spectacles internationaux ou de productions locales tunisiennes.

Concernant les infrastructures culturelles en suspens à Sfax, notamment l’église catholique, qui devait être transformée en bibliothèque numérique depuis 2016 à l’occasion de l’événement “Sfax capitale de la culture arabe”, la ministre a déclaré que conformément aux directives du Président de la République, toutes les infrastructures culturelles en suspens seront examinées en vue d’identifier les raisons de leur blocage et d’œuvrer à leur concrétisation.

A propos de nombreux sites et monuments historiques de Sfax encore inexploités et non aménagés pour les visites culturelles, la ministre a précisé qu’une étude globale est en cours au sein du ministère sur l’ensemble des sites et monuments à travers tous les gouvernorats du pays.