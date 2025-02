Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a remis samedi au pôle technologique de la Manouba, un avis d’approbation de financement d’un montant de 300 mille dinars par la Banque tunisienne de Solidarité (BTS) à la première société communautaire “Al Kadihat”, lancée à Tébourba El Battan.

Le nombre des sociétés communautaires financées à l’échelle nationale est passé à 43 sociétés avec un coût global de l’ordre de 12,3 millions de dinars.

Présidant une journée régionale sur les sociétés communautaires dans le gouvernorat de la Manouba, le ministre de l’emploi a souligné dans une déclaration à la TAP que son département œuvre actuellement à palier les difficultés en vue de permettre l’entrée en activité de 144 sociétés communautaires dont 13 régionales et 131 locales et de résoudre les difficultés juridiques de ces sociétés, ajoutant que les lois seront révisées pour élargir le champs d’activités des sociétés pour englober le secteur agricole, les énergies renouvelables, l’environnement, le tourisme, le transport, le textile et la confection.

Il a précisé que trois nouveaux accords seront signés prochainement avec trois banques mise à part la signature d’accords avec six banques dont la BTS, dans le cadre des efforts visant la diversification des sources de financement et la réussite de ce nouveau modèle économique.