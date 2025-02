L’investissement massif de l’État français dans l’écosystème des startups (200 milliards d’euros) soulève des questions quant à son efficacité. Les résultats, avec une valeur boursière cumulée de seulement 2,5 milliards d’euros, contrastent avec le succès des entrepreneurs français aux États-Unis, qui ont créé 65 milliards de valeur avec un investissement moindre (17 milliards).

Plusieurs facteurs expliquent ce paradoxe. Le marché français, souvent trop étroit, freine l’ambition internationale des startups. Le financement public, bien qu’important, engendre une dépendance aux subventions et nuit à la rentabilité. La difficulté de “mourir vite”, cruciale pour rebondir sur de nouveaux projets, entrave l’émergence de modèles viables. Enfin, le manque d’ingénieurs au sein de la French Tech limite le développement de secteurs pourtant porteurs comme la deeptech, la biotechnologie et le spatial.

Les succès en bourse restent trop rares, avec seulement trois entreprises ayant dépassé le milliard d’euros de valorisation (Criteo, Believe et Kyriba). Paradoxalement, des réussites telles que Dassault Systèmes, leader mondial du logiciel, ne sont pas érigées en modèles car elles n’ont pas suivi le parcours classique du venture capital.

Face à ces défis, le bootstrapping, qui consiste à se développer par autofinancement, apparaît comme une alternative prometteuse. 60% des exits en France proviennent d’entreprises n’ayant pas levé de fonds, preuve qu’il est possible de réussir sans dépendre des investisseurs.

La question de la souveraineté numérique, souvent mise en avant, mérite également d’être nuancée. 67% des startups européennes vendues le sont à des investisseurs américains, et les initiatives européennes peinent à s’imposer face aux géants américains.

Pour améliorer l’écosystème startup français, une approche plus pragmatique s’impose :

Encourager le bootstrapping et la rentabilité à long terme.

Soutenir les secteurs où la France excelle déjà.

Fluidifier le marché et réduire la dépendance à l’État.

Développer une stratégie réaliste en matière de souveraineté numérique.

Il est temps de privilégier la qualité et l’impact plutôt que la quantité pour bâtir un écosystème startup plus performant et résilient. (Source)