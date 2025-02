STRIDE : Comment ce programme propulse-t-il les startups tunisiennes en Afrique ?

5 startups tunisiennes, sur un total de 60 entreprises ayant participé au programme STRIDE, ont concrétisé leur expansion sur des marchés africains stratégiques comme le Kenya et le Rwanda.

Déployé sur 8 mois, STRIDE a permis aux startups sélectionnées de structurer et accélérer leur développement à l’international.

Conçu pour répondre aux défis de l’expansion, le programme s’est distingué par un accompagnement sur-mesure incluant des conseils techniques, des opportunités de mise en réseau et un accès à un écosystème dynamique d’experts et d’investisseurs.

Depuis Avril 2024, 308 entrepreneurs ont bénéficié de l’expertise et des ressources mises à disposition par STRIDE.

Parmi les startups qui ont su très bien tirer parti de cette dynamique, Cynoia, qui est une plateforme collaborative de gestion tout-en-un utilisée par Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange Tunisie, et qui a ouvert un bureau à Dakar, Sénégal, marquant une avancée majeure vers l’internationalisation.

De son côté, Fabskill, une solution de recrutement basée sur l’intelligence artificielle, a consolidé sa présence sur le continent en s’implantant au Rwanda.

Soutenu par le programme “Decent Work for a Just Transition – Invest for Jobs” du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), STRIDE est mis en œuvre par le programme de Transformation Digitale de la GIZ Tunisie, en partenariat avec la Westerwelle Foundation.

Il s’inscrit dans une dynamique plus large visant à stimuler la création d’emplois et à renforcer les liens économiques entre la Tunisie et le continent africain, selon les organisateurs.