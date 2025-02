Les températures seront en baisse, dimanche, et les maximales oscilleront entre 8 et 13 degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, et entre 14 et 20 degrés dans le reste des régions, selon un bulletin de l’Institut National de Météorologie.

La situation météorologique sera caractérisée par des nuages passagers dans la plupart des régions, qui seront parfois denses avec des pluies éparses dans le nord et qui seront temporairement orageuses dans les zones côtières nord, puis s’étendront localement au centre du pays dans l’après-midi avec possibilité de quelques chutes de neige dans les hauteurs occidentales en fin de journée.

Le vent soufflera du secteur ouest, fort près des côtes nord et dans le golfe d’Hammamet et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée à forte au nord, et de peu agitée à agitée dans le golfe d’Hammamet et peu agitée sur le reste des côtes.