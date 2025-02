Réunis, vendredi, au siège du département, à Tunis, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri et le ministre britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Lammy, ont réaffirmé les bonnes relations liant les deux pays amis, passant en revue à cette occasion les moyens appropriés permettant de les booster dans les domaines de compétence du ministère de l’Intérieur.

Selon un communiqué du département de l’intérieur, les deux parties ont évoqué les projets et programmes en cours et qui visent à renforcer les capacités des unités sécuritaires dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière.

Parmi ces programmes, cite la même source, figure le volet échange des expertises et expériences et les bonnes pratiques à adopter à cet égard, notamment à la lumière des prévisions qui tablent sur une évolution du nombre de touristes britanniques venant en Tunisie au cours de cette année.

Les deux parties ont par ailleurs débattu du dossier de la migration irrégulière, évoquant les approches adoptées par les deux pays en la matière ainsi que les efforts déployés en vue de le contrer.

Lors de cette réunion, le ministre de l’intérieur a tenu à souligner que la lutte contre la migration irrégulière est une œuvre collective qui nécessite l’adoption d’une approche globale et concertée entre les pays d’origine, de transit et de destination permettant d’encourager les programmes de retour volontaire des migrants irréguliers dans leur pays dans la perspective de leur permettre de lancer des projets de développement.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les projets de coopération conjoints afin de servir les intérêts des deux peuples amis, selon le communiqué.

Y ont pris part également, la délégation accompagnant David Lammy ainsi que l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Roderick Drummond.