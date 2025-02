Ce samedi 3 février, la Tunisie connaîtra un temps marqué par un brouillard matinal localisé, suivi de nuages denses et de pluies intermittentes dans plusieurs régions du pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des précipitations abondantes sur le nord et le centre

Les pluies seront particulièrement intenses et orageuses sur les régions du nord-est et du centre-est, avec un risque de fortes précipitations localisées.

Des températures contrastées selon les régions

– 7°C sur les hauteurs de l’ouest

– 13 à 17°C au nord et au centre

– 17 à 22°C au sud

– Jusqu’à 24°C à l’extrême sud-est

Un vent fort et une mer agitée

Le vent soufflera fort à relativement fort sur les côtes est et au sud, avec des phénomènes de sable par endroits. La mer sera agitée à très agitée, notamment au nord et sur le littoral est.

Conseils : La prudence est recommandée en raison des pluies abondantes, du vent fort et des conditions maritimes difficiles.