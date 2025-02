L’agence tunisienne de l’emploi et du travail indépendant et l’agence tunisienne de formation professionnelle ont signé vendredi à Tunis un accord- cadre avec l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) visant la mobilité des jeunes tunisiens dans le secteur du transport et des logistiques sur le marché français de l’emploi.

Cet accord stipule la formation de 100 jeunes tunisiens dans les secteurs du transport et des logistiques pour bénéficier de manière directe d’opportunités d’emploi dans les entreprises européennes actives dans ces secteurs, a souligné le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad dans une déclaration aux médias, en marge de la cérémonie de signature de cet accord.

Il a précisé que cet accord s’inscrit dans le cadre de la diversification des programmes de formation permettant aux jeunes de bénéficier des avantages des offres d’emploi dans les secteurs concernés sur le marché européen de l’emploi.

Le ministre de l’emploi a relevé que cet accord n’est pas le premier du genre et s’inscrit dans le cadre des efforts permanents déployés par le ministère en vue de permettre aux jeunes d’accéder aux postes d’emploi et de satisfaire les demandes des pays étrangers en main d’oeuvre qualifiée, ajoutant que des concertations sont en cours dans le cadre des mécanismes de la coopération internationale pour faciliter l’insertion des apprenants dans les programmes de formation commune.

De son côté, la représentante de l’office français de l’immigration et de l’intégration a souligné que cet accord qui stipule la formation des jeunes tunisiens dans le secteur du transport et des logistiques, porte notamment sur l’aspect technique de la formation, précisant que ces jeunes bénéficieront d’opportunités de travail dans les entreprises économiques européennes actives dans ce domaine.

Elle a indiqué dans une déclaration à la TAP, que l’office français de l’immigration et de l’intégration soutient des programmes de formation similaires dans le secteur de la santé dans le but de former 100 agents de santé tunisiens pour rejoindre les établissements de santé en France, dans le cadre des programmes de la migration circulaire.

Cet accord-cadre, conclu entre l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, l’agence tunisienne de formation professionnelle et l’office Français pour l’immigration et l’intégration s’inscrit dans le droit fil de l’initiative “partenariat des talents” pour renforcer la migration régulière entre la Tunisie et l’Union Européenne.

Les deux parties, tunisiennes et françaises, aspirent à ce que cet accord-cadre contribue à la valorisation des compétence tunisiennes et réponde aux besoins des employeurs européens en main d’œuvre qualifiée.