Le 34ème Salon du Meuble de Tunis, a été inauguré, vendredi, au Palais des Expositions d’El Kram, par la cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Afef Tayari.

Environ 50 exposants devraient prendre part à cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 9 février, 2025 et à laquelle sont attendus près de 120 mille visiteurs, selon le département de l’Industrie.

En Tunisie, le secteur du bois et de l’ameublement compte environ 180 sociétés (employant 10 personnes ou plus), dont 17 sont entièrement exportatrices. 65% de l’ensemble de ces entreprises sont actives dans la filière de l’ameublement et emploient environ 25 mille personnes.

La valeur de la production annuelle de meubles s’est élevée à 1970 millions de dinars (MD), en 2024.

La valeur des exportations a été estimée à 777 MD, en 2024, contre 491 MD, en 2020. Elles (exportations) ont été boostées par une hausse des exportations du secteur de l’aviation et des sièges auto, lesquelles représentent 72% du total des exportations de la filière.