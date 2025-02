L’éveil à la connaissance de soi dès le plus jeune âge est important car il permet de faire les bons choix et même si chaque enfant est unique, certains enfants naissent avec des aptitudes plus développées que la moyenne d’où l’importance de les déceler, de les développer et de les encourager pour leur permettre d’avoir toutes les chances de leur côté dans la vie et leur éviter solitude et souffrance.

C’est à la découverte des talents cachés des enfants que s’attelle Wiem Ben Mahmoud à travers la startup dont elle est la fondatrice et la CEO : “KidzRise”.

Dans l’entretien ci-après Wiem nous parle des raisons de son choix et son engagement pour que les talents des enfants leur offrent de grandes possibilités pour s’épanouir et se distinguer.

Diplômée de l’IHEC, titulaire d’un MBA en Entrepreneuriat à Impact, pourquoi avoir choisi l’enfance plutôt qu’un autre domaine ?

J’ai choisi de me concentrer sur l’enfance parce que je crois qu’une détection précoce des talents est essentielle : plus tôt un enfant découvre ses forces et ses ressources, plus tôt il pourra les exploiter pleinement.

La prise de conscience du talent dès le plus jeune âge permet à l’enfant surdoué de choisir une orientation scolaire et professionnelle qui lui correspond, évitant ainsi de perdre du temps à chercher sa voie. Chez KidzRise, nous offrons cette possibilité dès le début. Nous donnons à chaque enfant et élève le moyen et la chance de se réaliser et de se différencier à leur manière dans la sérénité avec confiance et détermination.

Nombreuses sont les startups qui ont développé des solutions visant à développer les compétences de vie des enfants et détecter leurs talents, en quoi vous êtes différents et quel est votre plus ?

KidzRise est la première startup de la région MENA dédiée à la détection et au développement des talents des enfants. Notre concept innovant a été validé par la prestigieuse université MIT aux États-Unis, ce qui témoigne de son sérieux et de son professionnalisme.

Ce qui nous distingue, c’est une approche scientifique novatrice et personnalisée dans l’industrie EdTech, axée sur les forces et le bien-être des enfants. Nous utilisons l’intelligence artificielle pour détecter instantanément et précisément les talents divers de chaque enfant.

Chaque enfant possède un talent unique : notre mission est de l’aider à le révéler.

Nous sommes fiers d’être les premiers à relever ce défi. J’explique : notre solution a été chaleureusement accueillie à l’échelle internationale, notamment au Royaume-Uni, au London Tech Week et Entrepreneur First, aux États-Unis, dans les pays du Golfe à travers le Web Summit Qatar et récemment en Afrique par Africarena.

Notre engagement et notre détermination ont été récompensés.

Une application IA pour analyser les personnalités ou les performances des enfants, pensez-vous que c’est « humain » ?

Chez KidzRise, nous avons développé une approche qui combine l’intelligence artificielle et une expertise humaine pointue pour répondre aux besoins individuels de chaque enfant.

Cette approche personnalisée est soutenue par un comité d’experts en pédopsychiatrie de l’hôpital Mongi Slim, qui collabore avec notre équipe KidzRise dans la recherche scientifique, notamment sur la formulation des questions et du contenu pour garantir que notre technologie soit utilisée de manière humaine, éthique et dans le respect du bien-être de chaque enfant.

Le rôle de l’intelligence artificielle chez KidzRise est de générer des rapports instantanés, permettant un suivi rapide et un accompagnement personnalisé pour renforcer et développer ces talents.

Pensez-vous qu’une startup telle que la vôtre peut pallier l’incapacité des écoles à détecter les talents ?

Chez KidzRise nous voulons réformer la manière dont les enfants perçoivent l’école et s’y engagent. Nous croyons que l’un des grands défis de l’éducation aujourd’hui est de maintenir les élèves motivés et enthousiastes à l’idée d’apprendre.

Plus tôt un enfant découvre ses forces, plus tôt il pourra les exploiter pleinement.

En mettant l’accent sur leurs talents uniques, nous permettons aux enfants de découvrir leurs domaines d’excellence et ce qui les passionne, renforçant ainsi leur confiance en eux et éveillant un amour durable pour l’école. Sur un tout autre volet, nous aidons les enseignants et les écoles à mieux comprendre leurs élèves en détectant rapidement leurs talents, leur permettant ainsi de gagner du temps pour adapter leurs méthodes pédagogiques de manière ciblée et personnalisée afin de favoriser un engagement positif, stimulé par le fait que l’école puisse devenir un lieu où le développement des talents existe et un environnement d’apprentissage plus inclusif et dynamique.

Quels sont les outils dont vous usez pour le développement des talents chez les enfants ?

Nous proposons des outils variés pour développer les talents des enfants, tels que des programmes d’apprentissage sur mesure, des jeux éducatifs interactifs et des évaluations pour identifier leurs points forts.

L’intelligence artificielle facilite l’interaction de l’enfant avec la plateforme en comprenant ses préférences, lui permettant de gagner du temps et d’interagir avec d’autres enfants.

Nous offrons également des recommandations personnalisées pour leur parcours académique et professionnel, ainsi que des opportunités internationales adaptées à leurs intérêts et potentiel. Ce processus vise à créer un plan de carrière personnalisé tout en assurant un suivi continu pour maximiser leur développement et engagement.

Quel est votre positionnement sur le marché tunisien et comment avez-vous été accueilli par les parents ?

Nous offrons une solution novatrice et unique qui détecte et développe les talents des enfants et élèves de 5 à 15 ans. Les parents ont accueilli KidzRise avec un grand enthousiasme et un réel soulagement en voyant que les talents de leurs enfants non seulement identifiés pour, mais également encouragés à les développer.

KidzRise ne remplace pas l’école, elle lui offre un outil puissant pour valoriser chaque élève.

Ils apprécient notre approche qui met en avant les points forts de leurs enfants. Les parents sont ravis de constater que sur le plan comportemental, il y a un impact positif sur leurs enfants dans leurs rapports à l’école, qui devient un lieu où ils se sentent valorisés et inspirés.

La plateforme KidzRise leur permet également de suivre de près les progrès de leurs enfants, offrant des outils clairs et personnalisés pour les impliquer dans leur parcours éducatif ce qui crée une relation de confiance renforcée.

Quel est votre business modèle ?

1- Abonnements : On offre aux parents et écoles un accès privilégié à notre plateforme via des abonnements mensuels ou annuels, incluant des évaluations détaillées sur leurs potentiels et talents, des programmes d’apprentissage riches, des jeux éducatifs, des recommandations sur mesure et des rapports sur les progrès des enfants.

2- Coaching et mentorat exclusifs : Profitez de sessions de coaching et de mentorat pour guider les enfants vers des opportunités académiques et professionnelles dès leur jeune âge, maximisant ainsi leur potentiel et leur développement personnel.

3- Partenariats stratégiques avec les écoles (privées et publiques) : En intégrant notre plateforme dans leur programmes éducatifs, les écoles profitent d’outils qui facilitent la détection précoce des talents et la personnalisation des parcours pédagogiques, optimisant ainsi l’engagement et l’efficacité de l’enseignement tout en favorisant un environnement plus inclusif et motivant.

4- Matchmaking avec des opportunités mondiales : En fonction des talents détectés, nous mettons les enfants/élèves en relation avec des programmes internationaux pour développer et démontrer leurs talents, des bourses d’études et des stages, leur ouvrant ainsi des portes vers un avenir professionnel global

Combien de levées de fonds avez vous effectué ?

Nous sommes actuellement à notre première levée de fonds, le ticket minimum d’investissement est fixé à $25.000.

Qui vous a accompagné dans le développement de votre Startup ?

Dans le développement de KidzRise, j’ai eu la chance d’être entourée d’une équipe talentueuse et passionnée. Nouha, ma cofondatrice, ingénieure en IA, a été essentielle pour intégrer la technologie et personnaliser l’expérience d’apprentissage.

Dr Fatma Charfi et son équipe de pédopsychiatres nous accompagnent dans la recherche scientifique. Haythem, notre designer UX/UI, a créé une interface intuitive qui rend l’apprentissage attrayant et adapté aux enfants. Rayen a pris en charge le développement technique de notre plateforme, en veillant à sa performance et à sa scalabilité. Adam, notre moteur commercial qui gère le product management.

Détecter un talent, c’est ouvrir une porte vers l’épanouissement et la réussite.

Grâce à cette équipe qui se complète, nous avançons avec beaucoup d’assurance vers notre ultime objectif : aider chaque enfant à se découvrir, révéler son potentiel unique et optimiser ses ressources.

Quelles sont vos distinctions à l’international ?

Nous avons été choisis par le Web Summit Qatar 2024 comme la seule startup tunisienne à pitcher à Qatar sous le thème “Le futur de l’éducation”, marquant ainsi notre première sortie à l’international. Cette sélection, dès nos premiers mois d’activité, témoigne de la pertinence de notre modèle et de notre vision et nous a permis de nouer des partenariats fructueux.

L’intelligence artificielle au service de l’humain : un allié pour révéler les potentiels cachés.

Actuellement, nous sommes en négociation pour une offre d’expansion aux États-Unis, spécifiquement à Washington DC. Cette opportunité est advenue grâce à notre sélection comme unique Startup Tunisienne dans le cadre du Global Learning Challenge de MIT et MIT Solve ainsi que notre présence à London Tech Week.

Ces choix ont permis de mettre en lumière l’impact de KidzRise à l’international et ont ouvert des portes vers de nouvelles collaborations et marchés.

Quels sont vos projets à court et moyen termes ?

À court terme, nous nous concentrons sur l’élargissement de notre gamme de produits et services pour offrir des expériences encore plus captivantes et personnalisées à chaque enfant et élève.

À moyen terme, notre ambition est d’étendre notre présence au-delà de la Tunisie, afin de toucher des millions d’enfants à travers le monde. Nous souhaitons leur offrir la chance de découvrir leurs forces uniques et de les accompagner dans leur développement. Notre objectif est de préparer ces enfants à devenir des leaders, des innovateurs et des créateurs de valeur, capables de résoudre les problèmes émergents dans plusieurs industries et de contribuer de manière significative à leurs communautés, à la société et à un avenir meilleur pour tous.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali