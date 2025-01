Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié, hier jeudi sur son site web, un appel à propositions pour la participation au Programme d’Encouragement des Jeunes Chercheurs au titre de l’année 2025 (PEJC2025).

Selon le ministère, cet appel à propositions s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la recherche, avec un accent particulier sur l’encouragement des jeunes enseignants-chercheurs à développer leur carrière dans la recherche scientifique d’excellence.

D’après la même source, ce fonds national compétitif a pour objectif de financer des projets de recherche d’actualité dirigés par des jeunes enseignants-chercheurs dans toutes les disciplines scientifiques, en relation avec les priorités nationales établies.

Parmi les objectifs spécifiques de ce programme, l’incitation des jeunes enseignants-chercheurs à développer une recherche scientifique compétitive en harmonie avec les priorités nationales et régionales de recherche.

Il s’agit également de préparer les jeunes chercheurs à participer et à soumettre des projets d’envergure internationale, à stimuler leur implication dans des projets de recherche appliquée avec des retombées économiques, technologiques et sociales et à favoriser le développement d’interactions collaboratives entre les chercheurs et le monde socio-économique.

Ce programme vise aussi à responsabiliser les jeunes chercheurs par le biais de la mise en œuvre et de la gestion autonome de projets de recherche.

L’appel à propositions est ouvert à tous les enseignants-chercheurs permanents ayant le grade de maître-assistant ou un grade équivalent à condition d’avoir une ancienneté dans le grade ne dépassant pas 07 ans à la date de clôture de l’appel à candidatures et de ne pas avoir été bénéficiaire d’un financement dans le cadre du programme PEJC lors des éditions précédentes.

Chaque porteur de projet ne peut déposer qu’un seul dossier en tant que chef de projet dans le cadre de cet appel à propositions pour l’année 2025.

Ce programme est ouvert à toutes les disciplines scientifiques liées aux différents grands domaines de recherche (sciences exactes, sciences Humaines, sociales et économiques, technologies de l’information et de communication, sciences agricoles et vétérinaires, sciences médicales et sciences de la santé ainsi que les sciences et techniques de l’ingénieur.

Toutefois, chaque déposant de projet devrait choisir un seul domaine de recherche.

Selon l’annonce, la durée du projet est de deux (2) ans. Le budget total octroyé pour chaque projet est de 20.000 DT pour les deux ans à raison de 10.000 DT/an.

Seul le chef de projet est éligible au déplacement à l’étranger (mission ou stage) pour une période maximale de 07 jours accorder à chaque déplacement.

La première tranche budgétaire (2025) est débloquée à la signature de la convention de financement du projet. Le déblocage de la deuxième tranche (2026) est strictement conditionné par la remise des rapports d’avancement demandés par le ministère de tutelle et ce, conformément aux dispositions des conventions établies fixant les obligations de chaque partie intervenante au projet.

Les candidats répondant aux critères d’éligibilité sont appelés à déposer leurs dossiers en ligne à travers le lien httpss://forms.gle/xhZ65fYtQkMuqPqz9 avant le 31 Mars 2025.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter la direction des programmes nationaux de recherche à la direction générale de la recherche scientifique soit par téléphone au 71 832 987 ou par mail (dpnr.pejc @gmail.com).