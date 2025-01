Les seuils du taux d’intérêt excessif relatif au leasing mobilier ou immobiliers ont attient 16,28%, selon le tableau publié par le ministère de Finances, mardi, au JORT n° 11, relatif à la fixation des taux d’intérêts effectifs au cours du 2eme semestre 2024, ainsi que les seuils des taux d’intérêts excessifs qui leur correspondent, au titre de 1er semestre de l’année 2025.

Les données du ministère de Finances montrent que les taux d’intérêts excessifs s’élèvent à 14,35 % concernant les crédits de consommation, et que ce taux est fixé compte tenu du taux d’intérêt effectif, et il est composé des intérêts et des différentes commissions financières et bancaires.

Le taux d’intérêt excessif correspondant au taux d’intérêt effectif est le taux plafonné appliqué durant six mois par les établissements financiers (banques, sociétés de leasing et autres établissements financiers)

Selon la même source, le taux d’intérêt excessif pour les crédits à l’habitat, s’élève à 13,03%, alors que le taux d’intérêt excessif sur les crédits à long terme est de près de 12,79%.

Ces taux sont considérés comme élevés par rapport au taux d’intérêt directeur qui s’élève à 8%. Concrètement, la moyenne des commissions bancaires appliquées sur les crédits et les financements atteint 6,35% pour les crédits de consommation.

Cette situation reflète une hausse importante des charges financières supportées par les entreprises, et les familles tunisiennes.

A rappeler que selon les derniers indicateurs publiés par la BCT, l’encours des crédits des entreprises et des professionnels atteint environ 88,4 milliards de dinars, alors que celui (l’encours de crédits ) accordé aux particuliers durant la même date ( septembre 2024) , est de l’ordre de 29 milliards de dinars.